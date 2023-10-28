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«Просят залог». Жительница Владивостока наткнулась на мошенников при аренде жилья

«Просят залог». Жительница Владивостока наткнулась на мошенников при аренде жилья

Жительница Владивостока предупреждает о мошенниках, которые сдают квартиры и просят залог. Со схемой обмана женщина столкнулась на сайте онлайн-объявлений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_vdk.

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