МГПУ и «Московское долголетие» проведут бесплатные оздоровительные программы для пенсионеров

Проект «Московское долголетие» и МГПУ в районе Ростокино открыли набор пенсионеров на бесплатные общеразвивающие программы по степ-аэробике, атлетической гимнастике, координационным тренировкам на тренажерах сиббордах и функционально-ритмическому тренингу.
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