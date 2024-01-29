МГПУ и «Московское долголетие» проведут бесплатные оздоровительные программы для пенсионеров

Проект «Московское долголетие» и МГПУ в районе Ростокино открыли набор пенсионеров на бесплатные общеразвивающие программы по степ-аэробике, атлетической гимнастике, координационным тренировкам на тренажерах сиббордах и функционально-ритмическому тренингу.