Дефициты и психологическое состояние: какие вещества важны для нормальной работы нервной системы

Работа нервной системы — это не просто результат нашего эмоционального состояния, уровня стресса или силы воли; это сложнейший биохимический процесс, который требует постоянного, сбалансированного поступления огромного количества веществ, необходимых для синтеза нейромедиаторов, передачи нервных импульсов, поддержания миелиновой оболочки нервных волокон и защиты нейронов от окислительного повреждения.