Российские мотострелки штурмом взяли важный опорник ВСУ у Марьинки

Как рассказал РИА Новости доброволец с позывным Шахтер, бойцы российской 5-й отдельной мотострелковой бригады штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР — Красногоровский шахтный вентиляционный ствол.
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