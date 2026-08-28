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ladyTravel Club

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Пассажиры «Победы» не попали на концерт в Лужниках из-за отмены рейса

Они утверждают, что перевозчик не сообщил об изменениях в расписании.

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