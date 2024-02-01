Гордилась тем, что муж меня ревнует, так как считала это признаком любви. Оказалось, он вел двойную игру

А

Александр24

Если семейная жизнь полностью устраивает, то зачем слушать какую-то стерву? Надеяться всегда надо на лучшее - считайте, что у мужа никогда и никого не было. Развестись недолго, только будет ли следующий лучше? Да и подозрения без прямых доказательств ещё не повод для развода. Не следите, не выпытывайте у мужа ничего и будет вам счастье.