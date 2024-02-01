ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Гордилась тем, что муж меня ревнует, так как считала это признаком любви. Оказалось, он вел двойную игру

Гордилась тем, что муж меня ревнует, так как считала это признаком любви. Оказалось, он вел двойную игру

Я замужем за Пашей уже почти тринадцать лет. Еще когда мы собирались пожениться, все родственницы и подруги спрашивали меня только об одном.

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Комментарии
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Майя Maja
Хочется унижений? Продолжай жить с подлецом. Горбатого могила исправит, тут без вариантов.
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12 час.
А
Александр24
Если семейная жизнь полностью устраивает, то зачем слушать какую-то стерву? Надеяться всегда надо на лучшее - считайте, что у мужа никогда и никого не было. Развестись недолго, только будет ли следующий лучше? Да и подозрения без прямых доказательств ещё не повод для развода. Не следите, не выпытывайте у мужа ничего и будет вам счастье.
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4 час.
Элина Морозова
Если ваша  жена загуляет, то вы оставите все как есть? НЕ будете никому верить, ничего у нее не выпытывать, ничего не выяснять? Ведь у вас же все хорошо. Лучше   все равно не найдете.
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3 час.

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