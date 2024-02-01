Я замужем за Пашей уже почти тринадцать лет. Еще когда мы собирались пожениться, все родственницы и подруги спрашивали меня только об одном.
Гордилась тем, что муж меня ревнует, так как считала это признаком любви. Оказалось, он вел двойную игру
Комментарии
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Майя Maja
Хочется унижений? Продолжай жить с подлецом. Горбатого могила исправит, тут без вариантов.
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12 час.
А
Александр24
Если семейная жизнь полностью устраивает, то зачем слушать какую-то стерву? Надеяться всегда надо на лучшее - считайте, что у мужа никогда и никого не было. Развестись недолго, только будет ли следующий лучше? Да и подозрения без прямых доказательств ещё не повод для развода. Не следите, не выпытывайте у мужа ничего и будет вам счастье.
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4 час.
Элина Морозова
Если ваша жена загуляет, то вы оставите все как есть? НЕ будете никому верить, ничего у нее не выпытывать, ничего не выяснять? Ведь у вас же все хорошо. Лучше все равно не найдете.
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3 час.
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