Чернышов предложил США провести конференцию о Второй мировой войне

Зампред Госдумы России, руководитель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов в ответ на решение президента США Дональда Трампа по установлению в стране официального празднования Дня Победы 8 мая предложил провести международную конференцию по сохранению памяти о Второй мировой войне.