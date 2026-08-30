Axios: США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак

Американские силы нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
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