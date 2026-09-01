Глава Касимовского округа 3 сентября проведёт прямой эфир

Иван Бахилов ответит на вопросы жителей Касимовского округа в прямом эфире 3 сентября.3 сентября глава Касимовского округа Иван Бахилов проведёт прямой эфир в социальных сетях.
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