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Рязанские новости

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Глава Касимовского округа 3 сентября проведёт прямой эфир

Глава Касимовского округа 3 сентября проведёт прямой эфир

Иван Бахилов ответит на вопросы жителей Касимовского округа в прямом эфире 3 сентября.3 сентября глава Касимовского округа Иван Бахилов проведёт прямой эфир в социальных сетях.

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