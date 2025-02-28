Italjet Dragster 300 2025. Отзыв

Italjet Dragster 300 сочетает в себе эксцентричный дизайн с продвинутыми инженерными решениями. Его отличают 300-кубовый двигатель жидкостного охлаждения, решётчатая стальная рама и рулевое управление на центральной поворотной ступице, а также необычный и броский внешний вид.