Italjet Dragster 300 2025. Отзыв

Italjet Dragster 300 сочетает в себе эксцентричный дизайн с продвинутыми инженерными решениями. Его отличают 300-кубовый двигатель жидкостного охлаждения, решётчатая стальная рама и рулевое управление на центральной поворотной ступице, а также необычный и броский внешний вид.
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