Невестка против визитов свекрови: «Вы нам мешаете!» В итоге той приходится, приехав на лечение, останавливаться у подруги— …Мы с ней вот уже почти тридцать четыре года дружим! – рассказывает про подругу шестидесятилетняя Елизавета Степановна.