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Невестка против визитов свекрови: «Вы нам мешаете!» В итоге той приходится, приехав на лечение, останавливаться у подруги

Невестка против визитов свекрови: «Вы нам мешаете!» В итоге той приходится, приехав на лечение, останавливаться у подруги

Невестка против визитов свекрови: «Вы нам мешаете!» В итоге той приходится, приехав на лечение, останавливаться у подруги— …Мы с ней вот уже почти тридцать четыре года дружим! – рассказывает про подругу шестидесятилетняя Елизавета Степановна.

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