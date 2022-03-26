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Бержерон вернется в состав «Бостона» в матче с «Айлендерс». Он пропустил 4 игры из-за операции для устранения инфекции в локте

Патрис Бержерон вернется в состав «Бостона» в матче с «Айлендерс». Капитан «Брюинс» пропустил 4 игры из-за операции для устранения инфекции в локте.

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