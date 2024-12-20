Мэр Салехарда увеличил число заместителей

В мэрии Салехарда сформировали состав заместителей главы. Свои посты сохранили заместители по внутренней политике Николай Токарчук, куратор ЖКХ, первый зам Андрей Барышников, и куратор стройблока Олег Куруч.
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