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Причины будущего повышения стоимости полиса ОСАГО

Причины будущего повышения стоимости полиса ОСАГО

Еще в июне компании выплачивали потерпевшим в среднем по 91 300 рублей — почти на 2% меньше. А с аналогичными показателями прошлогодней давности лучше вообще не сравнивать: средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие 2022-го ниже нынешней на 30%.

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