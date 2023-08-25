Причины будущего повышения стоимости полиса ОСАГО

Еще в июне компании выплачивали потерпевшим в среднем по 91 300 рублей — почти на 2% меньше. А с аналогичными показателями прошлогодней давности лучше вообще не сравнивать: средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие 2022-го ниже нынешней на 30%.