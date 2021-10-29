География полетов аэропорта Благовещенска зимой увеличится до 17 направлений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Благовещенск перешел на зимнее расписание навигации, география полетов по которому по сравнению с прошлым годом, расширилась с 12 до 17 маршрутов, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.