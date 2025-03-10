Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Париже скончался 22-летний принц Люксембурга Фредерик Нассауский

В Париже скончался 22-летний принц Люксембурга Фредерик Нассауский

На 23-м году жизни скончался принц Люксембурга Фредерик Генри Дуглас Мари Нассауский. Он был одним из трех детей принца Роберта Люксембургского и племянником великого герцога Люксембурга Анри, страдая от редкого генетического заболевания - митохондриальной болезнью PolG.

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