В Париже скончался 22-летний принц Люксембурга Фредерик Нассауский

На 23-м году жизни скончался принц Люксембурга Фредерик Генри Дуглас Мари Нассауский. Он был одним из трех детей принца Роберта Люксембургского и племянником великого герцога Люксембурга Анри, страдая от редкого генетического заболевания - митохондриальной болезнью PolG.
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