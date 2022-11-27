Экскурсии по Саввино-Сторожевскому монастырю покажут гостям места съемок известных фильмов

Уникальную экскурсию проводят сотрудники Звенигородского государственного музея-заповедника. Туристов приглашают пройтись по местам съемок кинолент на территории Саввино-Сторожевского монастыря, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Уникальную экскурсию проводят сотрудники Звенигородского государственного музея-заповедника. Туристов приглашают пройтись по местам съемок кинолент на территории Саввино-Сторожевского монастыря, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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