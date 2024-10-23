С 3 ноября пожилые россияне ожидают значительных перемен: что изменится для людей в возрасте 59-83 лет? Юлия ЧелкановаС 3 ноября пожилые россияне получат уникальную возможность бесплатно познакомиться с культурными достопримечательностями своих городов.
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