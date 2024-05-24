VK Fest 2024 в Москве

VK Fest 2024 пройдёт 13 и 14 июля. Помимо Москвы, фестиваль состоится ещё в четырёх городах: Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе и Сириусе (Сочи) Когда мы рядом с ней, время бежит быстрей — это точно! Будем танцевать и подпевать любимым трекам Вали Карнавал 13 июля у Синей сцены.