Виталий Богомолов вспоминает партийные перемены 1990 года

В новом эпизоде книги «На переломе двух веков» автор рассказывает о дежурстве в ЦК КПСС, где на его плечи легла ответственность за обеспечение порядка в стране, а также о кадровых перестановках в Ивановской и Тульской областях и работе учредительного съезда КП РСФСР.