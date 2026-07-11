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Виталий Богомолов вспоминает партийные перемены 1990 года

Виталий Богомолов вспоминает партийные перемены 1990 года

В новом эпизоде книги «На переломе двух веков» автор рассказывает о дежурстве в ЦК КПСС, где на его плечи легла ответственность за обеспечение порядка в стране, а также о кадровых перестановках в Ивановской и Тульской областях и работе учредительного съезда КП РСФСР.

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