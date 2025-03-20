Наша команда готовит не просто трансляцию, а настоящее погружение в атмосферу северного торжества

22 и 23 марта будем держать вас в курсе всех событий самого красочного и самобытного праздника года - Дня оленевода! Зрители увидят все яркие моменты праздника: от традиционных гонок на оленьих упряжках до выступлений звездных гостей.
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