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Шурочка и вдова Андрея Миронова: Стало известно, от чего скончалась Лариса Голубкина

Шурочка и вдова Андрея Миронова: Стало известно, от чего скончалась Лариса Голубкина

Ушла из жизни одна из самых любимых артисток русского зрителя. Ларисе Голубкиной было 85 лет.Лариса Голубкина, одна из самых ярких актрис советского кино, известная по фильмам "Гусарская баллада" и "Дайте жалобную книгу", провела последние годы жизни в доме престарелых.

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Комментарии
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Eduard
Возраст нормальный,соболезную.Молодые и красивые рантше умирают к сожалению!
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