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Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли

Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли

© РИА Новости . Стрингер Что касается Молдавии, то ее политическое руководство и президент Майя Санду готовы к любым формам антироссийской деятельности.

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