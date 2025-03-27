Камиләнең егетен социаль челтәрләрдә «прицеплы карт» дип атаганнар, чөнки ул өйләнгән, 2 баласы бар.Фигурачы, данлыклы татар кызы 18 яшьлек Камилә Вәлиева үзенең иң яхшы версиясе булырга омтыла, дип яза «7 дней» басмасы.
Камилә Вәлиеваны яңа мәхәббәте нишләткән?
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ВЛ
Владимир Лазарев
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17 час.
Галина Басалгина Нешина
Вы что издеваетесь, что вы написали, если вы пишите для нации Татарстана, так пишите в местной газете и а местном чате, а если для всех жителей России,значит пишите на общепризнанном языке.
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15 час.
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