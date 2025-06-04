На Смоленщине будут производить молоко для «Красного Октября», «Бабаевского» и «Аленки»

Детям участников СВО будут проводить экскурсии на этих фабриках в Москве. Губернатор Василий Анохин обсудил сотрудничество с зампредседателя совета директоров холдинга «Объединённые кондитеры» Сергеем Носенко Молоко для кондитерских фабрик «Красный Октябрь», «Алёнка», «Бабаевский» могут начать производить в Смоленской области.
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