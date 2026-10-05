Орбакайте готовит к продаже пентхаус в Майами, хотя ее муж — стоматолог с клиникой в США

Затопленный пентхаус Кристины Орбакайте в Майами тянет за собой новую историю. Источники из окружения певицы утверждают: семья всерьез обсуждает продажу квартиры, а сама артистка начала тайно распродавать брендовый гардероб — лишь бы закрыть растущие расходы.
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