Орбакайте готовит к продаже пентхаус в Майами, хотя ее муж — стоматолог с клиникой в США

Затопленный пентхаус Кристины Орбакайте в Майами тянет за собой новую историю. Источники из окружения певицы утверждают: семья всерьез обсуждает продажу квартиры, а сама артистка начала тайно распродавать брендовый гардероб — лишь бы закрыть растущие расходы.