Дима Билан заработает 115 млн рублей на концерте в Москве

Заслуженный артист России Дима Билан даст сольный концерт на стадионе "Динамо" в Москве 31 июля. Событие может принести около 115 млн рублей выручки от продажи билетов, стоимость которых варьируется от 4,5 тысячи до 12 тысяч рублей.
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