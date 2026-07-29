Дима Билан заработает 115 млн рублей на концерте в Москве

Заслуженный артист России Дима Билан даст сольный концерт на стадионе "Динамо" в Москве 31 июля. Событие может принести около 115 млн рублей выручки от продажи билетов, стоимость которых варьируется от 4,5 тысячи до 12 тысяч рублей.