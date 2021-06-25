Китай подал иск в ВТО против Австралии

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Китай сегодня подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации /ВТО/ в связи с антидемпинговыми и антисубсидиарными мерами Австралии в отношении некоторых ввозимых из Китая товаров.