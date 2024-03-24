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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Новиков: «От СКА немного завышены ожидания. Команда хорошая, но это не «Красная машина» Тихонова»

«Что касается СКА, я думаю, что от команды немного завышены ожидания. Да, это неплохая, можно сказать, хорошая команда, но это не «Красная машина» Тихонова.

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