Юрий Новиков: «От СКА немного завышены ожидания. Команда хорошая, но это не «Красная машина» Тихонова»

«Что касается СКА, я думаю, что от команды немного завышены ожидания. Да, это неплохая, можно сказать, хорошая команда, но это не «Красная машина» Тихонова.
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