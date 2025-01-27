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«Россети» просят предотвратить банкротство сибирской «дочки»

«Россети» просят предотвратить банкротство сибирской «дочки»

«Россети» из-за критического финансового состояния дочерней «Россети Сибирь» предлагают создать единую тарифную зону на территории объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири и передать на федеральный уровень полномочия по установлению там тарифов, сообщила компания.

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