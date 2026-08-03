Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ заминировали въезд в российский город

ВСУ заминировали въезд в российский город

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что минувшей ночью Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов заминировали автодороги в промышленной зоне и на въезде в город, расположенный в Запорожской области.

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