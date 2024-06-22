Microsoft “очень довольна” Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игр...

Microsoft “очень довольна” Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игроков на ПК и XboxMicrosoft “очень удовлетворена” цифрами, полученными Sea of Thieves после запуска версии для PS5, что, похоже, оказало благотворное влияние и на другие платформы.
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