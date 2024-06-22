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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft “очень довольна” Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игр...

Microsoft “очень довольна” Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игр...

Microsoft “очень довольна” Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игроков на ПК и XboxMicrosoft “очень удовлетворена” цифрами, полученными Sea of Thieves после запуска версии для PS5, что, похоже, оказало благотворное влияние и на другие платформы.

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