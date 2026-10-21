Бывший чиновник из Петербурга обогатился на 1,5 млрд рублей, используя свое служебное положение. Суд изъял у него земельные участки, здания и автомобили.
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