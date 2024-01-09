СКР: дело возбуждено по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкалье

По факту схода вагонов грузового поезда в Забайкалье возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ночью 9 января на 6604 километре 4 пикета перегона Алеур-Укурей, расположенного в Забайкальском крае, произошел сход вагонов грузового поезда.
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