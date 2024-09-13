Украине лучше не раздувать тему ударов по гражданской инфраструктуре относительно ракетной атаки на Институт связи в Полтаве, поскольку это была законная военная цель среди густонаселённых жилых кварталов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии