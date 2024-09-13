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Немецкий генерал: По Полтаве били те же ракеты, что целятся на нас из Калининграда

Немецкий генерал: По Полтаве били те же ракеты, что целятся на нас из Калининграда

Украине лучше не раздувать тему ударов по гражданской инфраструктуре относительно ракетной атаки на Институт связи в Полтаве, поскольку это была законная военная цель среди густонаселённых жилых кварталов.

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