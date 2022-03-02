Виктор Козлов: «Ты не можешь играть в атакующий хоккей в плей-офф»

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, в какой хоккей уфимская команда будет играть с «Сибирью»: - В принципе, во все времена хоккей в плей-офф меняется.

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