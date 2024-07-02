Армия кораблей для ударов по Крыму: что на самом деле обнаружила разведка ВС РФ у берегов Одессы

Shutterstock.com/FotodomСегодня 23K прочитали Автор: Олег КомсомольскийПо данным источников, российская разведка выявила странную группировку сухогрузов в акватории Одессы, с которых осуществляются ракетные удары по Крыму и Севастополю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии