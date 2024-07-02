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Добрый Мир

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Армия кораблей для ударов по Крыму: что на самом деле обнаружила разведка ВС РФ у берегов Одессы

Армия кораблей для ударов по Крыму: что на самом деле обнаружила разведка ВС РФ у берегов Одессы

Shutterstock.com/FotodomСегодня 23K прочитали Автор: Олег КомсомольскийПо данным источников, российская разведка выявила странную группировку сухогрузов в акватории Одессы, с которых осуществляются ракетные удары по Крыму и Севастополю.

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Комментарии
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Sergey
Пора! Ну сколько можно уже терпеть! НАТО-вская группировка УЖЕ давно в Одессе, в том числе и РАКЕТОНОСИТЕЛИ - СУХОГРУЗЫ !
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17 час.
А
Александр
Так, Зеленский только что заговорил про новую зерновую сделку. Неужели опять клюнем?!
Ответить
17 час.
zn
zygmund nedialkow
Вечный договорняк в котором человеческий фактор ноль.
Ответить
6 час.

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