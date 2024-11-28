Осужденный за мошенничество на пять лет колонии экс-замглавы МЧС России Гурович вышел на свободу по УДО

Он проходил по делу о строительстве ковидных госпиталей в Иваново и МурманскеБывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет лишения свободы за мошенничество, освободился из колонии условно-досрочно.
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