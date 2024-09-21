Как спасти личные данные от взлома? IT-эксперт дал три простых совета, доступных любому

Депутаты предложили увеличить штрафы за утечки информации. Вот только поможет ли это спасти личные данные от взлома? IT-эксперт, доцент МАИ Пётр Ухов дал три простых совета, воспользоваться которыми может любой желающий сохранить свои персональные данные от слива хакерам.