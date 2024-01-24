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«Это на вашей совести»: Лавров ответил на критику израильским постпредом в ООН российской СВО против нацистского режима в Киеве

«Это на вашей совести»: Лавров ответил на критику израильским постпредом в ООН российской СВО против нацистского режима в Киеве

Сергей Лавров и Антониу ГуттеришВ ходе заседания Совета безопасности ООН, посвящённого вооружённому конфликту на Ближнем Востоке, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о том, что США ветировали сразу несколько инициатив по прекращению огня в секторе Газа.

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