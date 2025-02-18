В Якутске начали проверку после экстренной посадки самолета Ан-24

Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-24 в Якутске. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РоссииОтмечается, что самолет выполнял рейс по маршруту Олекминск – Якутск, после чего была выявлена техническая неисправность шасси.