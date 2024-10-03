Бывший калужский завод Continental продали миллиардеру Мордашову

Шинный завод «Кордиант», ранее именуемый «Continental» нашёл нового владельца. Предприятие перешло в руки российского миллиардера Алексея Мордашова, а точнее - его компании «Севергрупп»Шинный завод "Кордиант", ранее именуемый "Continental" нашёл нового владельца.
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