Почти 240 новых врачей и фельдшеров привлекут в села Подмосковья в этом году

Прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начался в Подмосковье. Специалисты, которые устроятся на работу в отдаленные села и деревни Московской области, получат денежные выплаты.
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