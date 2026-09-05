Жители Татарстана смогут наблюдать сближение Луны и Юпитера

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На следующей неделе, в ночь с 8 на 9 сентября, жители Татарстана смогут увидеть сближение Луны и Юпитера.
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