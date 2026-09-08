Новое здание подстанции скорой помощи построили в Судаке

В городе Судак введен в эксплуатацию современный комплекс подстанции скорой медицинской помощи. Новое двухэтажное сооружение занимает площадь порядка 1100 квадратных метров и предназначено для размещения четырех дежурных бригад, обеспечивая медицинское обслуживание свыше 35 тысяч местных жителей, сообщили в Минздраве Крыма.
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