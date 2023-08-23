За два года автомобили с пробегом в некоторых регионах России подорожали в два раза

В России продолжается стремительный рост не только на новые, но и на подержанные автомобили. Тех денег, на которые еще два года назад можно было купить новую иномарку, сегодня хватит на автомобиль возрастом примерно 10 лет, то есть на старую машину.
В России продолжается стремительный рост не только на новые, но и на подержанные автомобили. Тех денег, на которые еще два года назад можно было купить новую иномарку, сегодня хватит на автомобиль возрастом примерно 10 лет, то есть на старую машину.
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