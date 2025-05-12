Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

Российский военный спас штурмовика у Песчаного в Харьковской области с помощью робота. Об этом оператор наземных роботизированных платформ 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады из состава группировки войск «Запад» с позывным Свобода рассказал ТАСС.

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