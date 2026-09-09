Жителей Кубани пугают вбросом об эвакуации из-за брошенной машины с химическим оружием

Якобы утечка хлора произошла из автомобиля, который обнаружен в лесополосе: это черная Нива. Как сообщает Оперштаб Кубани, это – откровенный фейк.
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