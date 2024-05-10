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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бюджет фильма «Апекс» с Брэдом Питтом о «Формуле-1» превысил отметку в $300 млн

На создание нового фильма об «Ф-1» потратят больше $300 млн. Как сообщается, основной причиной необходимости значительно увеличить бюджет стали голливудские забастовки – сначала сценаристов, а потом и актеров.

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