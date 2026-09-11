SuperJob: жители Москвы считают, что МРОТ должен быть на уровне 64 тысяч рублей

Россияне назвали желаемый размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
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